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Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı

Ankara Adliyesi'ni "yasak aşk" iddiası karıştırdı. Ağır Ceza Hakimi, Yargıtay tetkik hakimiyle evli olan savcıyla yaptığı 'kaçamak' nedeniyle az daha canından oluyordu. Savcı ile aynı evde yakalanan ağır ceza hakimi balkondan atlayınca ağır yaralandı. Tedavi devam ederken çift boşandı. Savcı H.C. ise güz kararnamesi ile Urfa'ya atandı.

Haber Giriş : 27 Kasım 2024 23:29, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 23:36
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Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı

Ankara Adliyesi'ni "yasak aşk" iddiası gündemi karıştırdı.

Cumhuriyet savcısı; adliyede birlikte görev yaptığı ağır ceza mahkemesi başkanıyla birlikteyken Yargıtay'da görevli tetkik hakimi eşi tarafından basıldı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı panikle balkondan atladı.

EkolTV'den İlker Turak'ın haberindeki iddiaya göre; Ankara Adliyesi'nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı H.C. aşk yaşıyordu. H.C.'nin Yargıtay'da tetkik hakimi olarak görev yapan eşi N.D., H.C. ve Y.G.'yi aynı evde görene kadar bundan habersizdi.

Cumhuriyet Savcısı H.C. ile eşi N.D. arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Çift boşanma aşamasındaydı. Savcı H.C. başka bir eve taşındı.

İddiaya göre olay günü ağır ceza mahkemesi başkanı Y.G., cumhuriyet savcısı H.C. ile aynı binada yaşayan bir akrabasını ziyarete gitti. O ziyaret sırasında karşılaşmalarının ardından savcı, ağır ceza mahkemesi başkanını kahvaltıya davet etti.

Balkondan atladı, ağır yaralandı

İkili evdeyken H.C.'nin boşanma aşamasındaki eşi N.D. daireye gitti. Kapı açılınca eşini Y.G. ile gördü. Kadın başkan panikle balkondan atladı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Y.G.'nin vücudunda birçok kırık tespit edildi ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

HSK HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu da harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan HSK Güz Kararnamesiyle Savcı H.C. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

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