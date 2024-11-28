YÖK çözüm bulamadı, eksi netçiler zirve yaptı!

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteye giriş imtihanı YKS'de baraj puanı uygulamasını kaldırmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmelerin önü açıldı. Son YKS'nin ardından gerçekleştirilen yerleştirmelerde de 203 programa sıfır ya da eksi netle girildiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; detaylar YÖK Atlas'ın güncellenen verilerinde ortaya çıktı.

Tabloları değerlendiren eğitim Uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi: Sıfır net ile 19, eksi net ile 184 programa toplamda 203 aday yerleşmiş. Bunların 171'i vakıf üniversitelerinde, 31'i KKTC ve 1'i de yabancı üniversitelerde yer alıyor. Bu programların lisans olanlarının 10'u Eşit Ağırlıklı, 7'si sayısal, 11'i sözel puan türünde bulunuyor. Dilde bu düzeye düşen yok. Lisanslarda toplam 28, ön lisanslarda yani iki yıllıklarda ise toplam sayı 175 programda var. Bu, akademinin bütün kamu nezdinde niteliğini yerle bir eden bir sistem arızası. Barajın olmayışı bir tercih olabilir ama çok basit bir yönerge değişikliği ile her yıl daha da artarak devam eden bu arızanın giderilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur artık. Eksi netle üniversitelere yerleşme algısının oturduğu bir toplumda akademik eğitimin önemini ve üniversitelerin niteliğini artırmak mümkün değil. Zaten istihdam ve mezun sayısı gibi birçok sebeple günden güne önemini yitiren ve kan kaybeden yükseköğretim algısı bu sonuçlarla daha da önemsiz hale geliyor. Örneğin bir aday sadece 40 soruluk matematik testinden artı 1,25 net yapıyor ve aynı aday,

- 40 soruluk Türkçe testinden eksi 6,25

- 20 soruluk sosyal bilimler testinden eksi 1,25

- 20 soruluk fen bilimleri testinden ise eksi 2,5 yani toplamda eksi 8,75 nete ulaşıyor ve bu performansla bilgisayar programcılığı programına yerleşebilme başarısı gösteriyor.

NE YAPILMALI?



Peki bu durum neden oluyor ve bunun bir daha yaşanmaması için ne yapılmalı?..

Eğitimci Salim Ünsal iki öneride bulundu. İlk olarak puan hesaplamada o puana kaynaklık eden testlerin en az birinden yarım net çıkarma zorunluluğu kuralı esnetilmeli ve o puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından da en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmeli. Aksi halde eksi net hadisesini yine yaşarız.

SIFIRCILAR DÜŞÜRÜLSÜN



İkinci öneri ise öğrenci puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen puan hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise o adaya puan hesaplanmamalı. Puan hesaplanmayınca da tercih yapamayacak ve yerleşemeyecektir. Mevcut durumda toplamda eksi net ile üniversiteye yerleşme ihtimali yine olacak ve bu durum da hem sistemi hem de üniversite niteliğinin sorgulanmasına yol açacaktır.