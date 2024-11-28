İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldık!

Bu sonuçlarla aralarında Etiyopya, Pakistan, Moğolistan, Mısır gibi 30'u aşkın ülkenin yer aldığı 'Düşük Yeterlilik' kümesinden çıkamadık.

İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Ege, en yüksek şehir ise geçen yılki gibi Antalya oldu. Türkiye özelinde yaş gruplarına göre bakıldığında ise 26-30 ile 31-40 yaş aralığı 502 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu...

Çalışmada son dönemin popüler teknolojisi yapay zekanın dil öğrenmeye etkilerine de dikkat çekiliyor.

Rapora göre, son yıllarda yapay zeka, yabancı dil öğrenme konusunda bazı kolaylıklar sağlasa da bu konuda henüz yolun başındayız. "Yapay zeka İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıracak mı? Tüm dilleri öğrenmeyi gereksiz kılacak mı?" sorularının cevabını ise zaman gösterecek. Öte yandan bütün dünyada İngilizce yeterliliği düşüşe geçerken, en hızlı gelişime ise Afrikalı kadınlar imza attı.