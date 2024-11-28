İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldık!

Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
YÖK çözüm bulamadı, eksi netçiler zirve yaptı!
YÖK çözüm bulamadı, eksi netçiler zirve yaptı!
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ana sayfaHaberler Eğitim

İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldık!

Yabancı dil eğitimi veren EF Education First'ün dünya çapında düzenlediği İngilizce Yeterlilik Endeksi'nin 2024 sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre, İngilizce yeterliliğinde Türkiye 497 puanla 116 ülke arasında 65'inci, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl 493 puanla 113 ülke arasında 66'ncı sıradaydık...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 07:47, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 07:34
Yazdır
İngilizce yeterlilikte sınıfta kaldık!

Bu sonuçlarla aralarında Etiyopya, Pakistan, Moğolistan, Mısır gibi 30'u aşkın ülkenin yer aldığı 'Düşük Yeterlilik' kümesinden çıkamadık.

İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Ege, en yüksek şehir ise geçen yılki gibi Antalya oldu. Türkiye özelinde yaş gruplarına göre bakıldığında ise 26-30 ile 31-40 yaş aralığı 502 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu...

Çalışmada son dönemin popüler teknolojisi yapay zekanın dil öğrenmeye etkilerine de dikkat çekiliyor.

Rapora göre, son yıllarda yapay zeka, yabancı dil öğrenme konusunda bazı kolaylıklar sağlasa da bu konuda henüz yolun başındayız. "Yapay zeka İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıracak mı? Tüm dilleri öğrenmeyi gereksiz kılacak mı?" sorularının cevabını ise zaman gösterecek. Öte yandan bütün dünyada İngilizce yeterliliği düşüşe geçerken, en hızlı gelişime ise Afrikalı kadınlar imza attı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber