Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Bilindiği üzere, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmü yer almaktadır.



Bu düzenlemeye göre, üniversiteler tarafından ilan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında bulunan özel şartlarda lisansüstü tezlerin bir kısmının veya tamamının yazılması mümkün değildir.

Ancak, ilgili Yönetmelik düzenlemesine dikkat eden üniversite sayısı bir elin parmağını geçmiyor desek abartmış olmayız.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden bu durumu sizlere bir örnek ile izah edelim. İlgili devlet üniversitesi 22 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalında ilan ettiği Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda "Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak. Türkiye'nin Balkanlar politikası, Balkanlar'da AKILLI GÜÇ TEORİSİ uygulamaları konularında çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.



Söz konusu çalışma şartını Yükseköğretim Kurulunun tez merkezinde "AKILLI GÜÇ TEORİSİ" ifadesiyle arattığımızda ülkemizde bu alanda tek bir kişinin doktora tezi yazdığını görmüş bulunuyoruz.



Açık bir şekilde izah ettiğimiz üzere, söz konusu doktor öğretim üyesi kadrosu başka bir kişinin başvurusunu imkan kılmayacak şekilde Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

Umuyoruz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ilgili Yönetmeliğe açıkça aykırı olan bu ilanını yeniden gözden geçirerek gereken işlemleri süratle tesis eder.