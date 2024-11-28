Beyaz eşyada iç satışlar arttı, ihracat düşüşte

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ekim ayı "Beyaz Dünya" bülten özetini paylaştı. Bültende yer alan bilgilere göre iç pazar canlılığı sektörü desteklerken küresel yavaşlama, ihracat performansını olumsuz etkilemeye devam etti. Ekim ayında, sektörün altı ana ürün grubundaki iç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarken aynı dönemde ihracat ise yüzde 4 oranında geriledi. Bu sonuçlarla sektörün toplam satışlarındaki artış yüzde 1 seviyesinde kaldı. Sektörün toplam üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 2 milyon 777 bin oldu.

Ocak-Ekim döneminde satışlar yüzde 1 arttı



Ocak-Ekim dönemine ise iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artması iç piyasanın sektörü desteklemeye devam ettiği şeklinde yorumlandı. Aynı dönemde ihracat ise yüzde 2 oranında gerilerken toplam satışlar yüzde 1 artışla 27 milyon 600 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde üretim ise yüzde 1 düşüşle 27 milyon 125 bin olarak kaydedildi.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, ekim ayı verilerine yönelik değerlendirmesinde şu görüşleri paylaştı: "Beyaz eşya sanayicileri olarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz. Bununla beraber sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmak için maliyet baskısı oluşturacak uygulamaların gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor. Tüketicinin alım gücünü ve ihracat rekabetçiliğimizi koruyacak yaklaşımlar, sektörümüzün büyümesine destek olacaktır."

Ekonomi Gazetesi