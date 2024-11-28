Ayvalık'ta 47 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta Hakkıbey Yarımadası'nda jandarma ekiplerinin İHA destekli gözetleme çalışmalarında ormanlık alana gizlenmiş olan ve Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen 47 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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