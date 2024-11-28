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THY seferlerine grev engeli

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 09:23, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:37
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THY seferlerine grev engeli

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul" denildi.

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