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Meslek lisesi fabrika gibi! Yılda 5 milyon ciro

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Van ve ilçeleriyle Hakkari'deki okul ve kurumların masa, sıra, dolap ve kütüphane rafı ihtiyacını karşılıyor. Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, 7'si kız 15 öğrenciyle yılda yaklaşık 5 milyona lira ciro yaparak okul bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:58
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Meslek lisesi fabrika gibi! Yılda 5 milyon ciro

Kentte 1500 öğrencinin eğitim gördüğü, 110 öğretmenin görev yaptığı Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, masa, sıra, dolap ve kütüphane rafları yapılarak okul bütçesine katkı sağlanıyor. Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümünde okuyan 7'si kız, 15 öğrenci, bölüm öğretmenleriyle yaptığı çalışmada Van ve Hakkari'deki çeşitli okullara masa tenisi ve basketbol potası da üretti. Fabrika gibi çalışan meslek lisesi, 1 yılda 5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere her ay işin yoğunluğuna göre ücret de ödeniyor.

'15 ÖĞRENCİYLE BU İŞİ YAPIYORUZ'

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, 3 yıldır tüm okulların masa, sıra, dolap ve kütüphane raflarını ürettiklerini belirterek, "Van ve ilçelerindeki bütün okullarla çevre illere kütüphane, masa, sıra, öğretmen masası ve dolapları gibi bütün işleri burada üretiyoruz. Her yıl 15 öğrenci bu işlerde çalışıp, işin yoğunluğuna, büyüklüğüne bağlı olarak ortalama asgari ücret kadar para alıyor. Ama işin yoğunluğu az olduğu zaman asgari ücretin altında ücret alıyorlar. Bu okulda mezun olan öğrencilerimiz usta öğreticilik belgeleri alabiliyorlar. Aldıkları belgelerle kendilerine iş yerleri de açabiliyorlar. Teorik eğitimin dışında uygulamalı derslere daha çok ağırlık veriyoruz. 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda toplamda 100'e yakın öğrencimiz var. 11 ve 12'nci sınıflarda her yıl 7'si kız, 15 öğrenciyle bu işi yapıyoruz. Ders saati dışında ve hafta sonunda bu işleri yapıyoruz. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize verdiği sipariş listesine göre yaklaşık 25 anaokuluna idareci odalarıyla kütüphanelerinin masa, sandalye ve dolapların tümünü biz yaptık." dedi.

'OKULUMUZ FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR'

Hakkari'den de geçen yıl 55 okula tenis masası ürettiklerini söyleyen Öter, "55 okula da kütüphane yaptık. Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerinin bize verdiği işlere bağlı olarak okullara kütüphane yaptık. Geçen yıldan bu yana 220 okulu kütüphanesinin dolap, masa ve sandalyelerini ürettik. Yıllık ciromuz her yıl 5 milyon lira civarında. Okulumuz adeta fabrika gibi çalışıyor" diye konuştu.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölümü öğrencisi Erhan Maskan ise hem meslek öğrendiklerini hem de para kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

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