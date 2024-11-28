Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!

Son yıllarda artan kira ücretleri vatandaşı isyan ettirdi. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları adliye koridorlarının bir numaralı dosyalarından oldu. Öte yandan Bursa'da bir belediyenin zam kararı şoke etti.

Bursa'da yerel seçimlerin ardından 'Yeni bir Gemlik yaratacağız' vaadiyle koltuğuna oturan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mülkiyeti belediyeye ait olan kiradaki dükkanlara yüzde 500 oranında fahiş bir zam yaptı.

ZAMMI KABUL ETMEYENE TAHLİYE



Sabah'ın haberine göre kiracılara tebligat gönderildi. Zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Belediye tebligata uymayanlar hakkında tahliye işlemlerinin uygulanacağı açıkladı.