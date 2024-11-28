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Brent petrolün varil fiyatı 72,25 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 10:22, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:55
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Dün 72,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 azalarak 72,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,54 dolardan alıcı buldu.

İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşması, küresel arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılarken dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden veri akışı fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması yerel saatle dün sabah 4'te yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun ateşkes anlaşmasının uygulanmasına destek vereceğini belirtti.

Uzmanlar, İsrail hükümetinin Lübnan'la yapılacak ateşkes anlaşmasını onaylamasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da durdurması konusunda baskı oluşturabileceğini umut ediyor. Dün, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,16 artışla 106,215'e çıktı. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde azalış olması, ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalarak 428 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyaller Fed'in faiz indirimlerini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirirken, bankanın aralık ayında da faiz indirimine devam ettikten sonra ara verebileceği öngörülüyor. Fed'in aralık ayında yüzde 68 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 32 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,94 doların direnç, 70,49 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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