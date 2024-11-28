Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak

Hükümetin 'enerjide yüksek tüketim grubuna zam' kararına ilişkin tartışmalar sürerken, elektrik faturalarında yeni bir artış daha patlak verdi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile apartmanların elektrik faturalarının zamlanacağını bunun da aidatlara yansıyacağını söyledi.

Apartman elektriğine yüzde 90 zam

Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre, apartmanların elektrik faturalarına yüzde 90 oranında zam geliyor.

Sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin açıklama yapan Yavuzyılmaz haberi, "AK Parti'den yeni müjde! 2025 yılının şubat ayından itibaren apartmanların ortak elektrik tüketimine yüzde 90 zam geliyor." diyerek duyurdu.

10 milyon kişiyi etkileyecek

Yavuzyılmaz, aylık elektrik faturası bin lirayı aşan apartmanlarda bu zammın kaçınılmaz olacağını, zamdan 3 milyon hane ile toplamda 10 milyon kişinin etkileneceğini belirtti. Yavuzyılmaz'ın iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Aidatlar da artacak

Yavuzyılmaz'ın Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK düzenlemesine dayandırdığı iddiaya göre, apartman aidatlarının da büyük ölçüde artması bekleniyor.Yüksek aidatlar ise özellikle büyük şehirlerdeki apartman sakinlerini zor durumda bırakabilir.

Öte yandan EPDK ya da hükümetten zam iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.