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İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda meslektaş oldu

Mersin'de göreve başlayan 30 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mustafa Daban, 20 yıl önce Şanlıurfa'daki ilkokul öğretmeniyle aynı okulda meslektaş oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 11:48, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:47
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İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda meslektaş oldu

Viranşehir ilçesindeki Germen Mahallesi'nde 2004 yılında ilkokulda okuyan Mustafa Daban, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Mersin'in Toroslar ilçesindeki Osmangazi İlkokulu ve Ortaokuluna beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Daban, burada öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Okulda düzenlenen törende tesadüfen 20 sene önceki ilkokul öğretmeni Melek Kaya ile karşılaşan Daban, onunla aynı okulda görev yaptığını öğrendi.

Mustafa Daban, gazetecilere, öğretmeninden ilkokulda iyi bir eğitim aldığını söyledi.

Öğretmeninden iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü öğrendiğini dile getiren Daban, kendisinin de aynı şiarla eğitim verdiğini anlattı.

Daban, o dönem yaşadığı köyün dışına çıkabilmek için okuması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz her zaman hayallerimize kavuşabilmemiz için tek çaremizin okumak olduğunu söylerdi. Hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman hayallerimizin peşinden gittik. İyi ki Melek öğretmenimle aynı okuldayım. Melek hocamız anne gibi, onu çok seviyoruz. Bizim için rol modeldi. Her zaman güzel örneklerle büyüttü, okuttu." dedi.

- "Meslektaşım olması ve aynı okulda olmamız gurur verici"

Melek Kaya da 22 yıldır öğretmenlik yaptığını ve öğrencisi Mustafa'nın başarılı olduğunu ifade etti.

Öğrencisinin iyi bir noktaya gelmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Kaya, "Bu, bir öğretmenin başına gelebilecek en güzel duygu. Onun öğretmen olduğunu, güzel yerlere geldiğini görmek, meslektaşım olması ve aynı okulda olmamız gurur verici. Öğretmenin yetiştirdiği öğrencinin, karşısına öğretmen, doktor, mühendis olarak çıkması, vatanına, milletine hayırlı bir iş yapması dünyanın en güzel duygularından." diye konuştu.

Okul Müdürü Cemal Kaplan da iki öğretmenin okulda özverili çalıştığını kaydetti.

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