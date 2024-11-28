Ölüme neden olan sürücüyü tahliye eden karara HSK tarafından soruşturma

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 10 Temmuz tarihinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan aracın kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Saniye Karyağdı'ya çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından, aracın sürücüsü Halil Eren K.'nın uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Adli Tıp raporunda, yapılan kıl ve kan testlerinde uyuşturucu maddelere rastlandığı onaylandı. Halil Eren K., kazadan önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığını reddederek, kazadan sonra panik halinde uyuşturucu hapı aldığını öne sürdü. Ancak kan ve idrar testlerinde uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

ÖNCE TUTUKLAMA SONRA TAHLİYE

sürücü Halil Eren K. bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak ilk duruşmada mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bu karar, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Halil Eren K. cezaevinde yalnızca 4,5 ay kaldı ve sonrasında serbest bırakıldı.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Mahkemenin verdiği tutuksuz yargılama kararı üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu devreye girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla, tahliye kararını veren hakim T.G. ve savcı S.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Bu gelişme, toplumda adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma ve mahkeme süreci, hem yerel hem de ulusal çapta büyük bir tepkiye yol açtı.