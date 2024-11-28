Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:01
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 28 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.