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Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:01
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Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki denetimde 28 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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