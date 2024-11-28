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Polat çiftinin şirketlerine yönelik soruşturma tamamlandı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6, fenomen Tolunay Topal'a ait 1 şirket hakkında yürütülen vergi suçu soruşturması tamamlandı. Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi. Dilan Polat ifadesinde ise, "Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 14:44, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:46
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Polat çiftinin şirketlerine yönelik soruşturma tamamlandı

Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik sahte fatura kullanılması, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi kanuna muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.

"Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden, neden, ne kadar para geldi bilmiyorum"

Sanık Dilan Polat'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, "Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bana sorduğunuz Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin devamı niteliğinde bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl dönülür bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Ben ilk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Sonra müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım. Kime neden ne kadar para yatırıldı, kimden neden ne kadar para geldi bilmiyorum" dedi.

"Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz"

İfadesinin devamında Dilan Polat, "Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Engin bana genelde nakit veya Engin'in kredi kartı ile ödenirdi. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" dedi.

"Bir hatamız varsa ödemek isteriz"

Sanık Engin Polat ise, "Vergi raporlarındaki diğer şirketlerimizle olan ticarette gerçektir. Vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Raporun hatalı düzenlendiğini düşünüyorum. Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu. Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz. Biz gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdi.

"Ortada sahte olarak düzenlenmiş bir fatura yoktur"

Mali Müşavir Ahmet Gün ifadesinde, "Bilirkişi raporu denetime elverişli bir rapor değildir. Formalite olarak alınmıştır çünkü iştirak fiiline yönelik bir tespiti yoktur. Başka bir deyişle hangi fiili eylemimle atılı suça iştirak ettiğime yönelik bir tespit yoktur. Rapor denetimden uzak vergi müfettişinin yazdığı raporu tekraren başka bir dille tekrar edilmesinden ibarettir. Bu rapor amaca uygun değildir. Ortada sahte olarak düzenlenmiş bir fatura yoktur. Ben re'sen herhangi bir fatura kesmem ya da yönlendirmem mümkün değildir. Kanun hükmüne aykırı düzenlenen raporun hukuka uygun delil olduğundan da bahsedilemez Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

"Tek suçum Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu"

Sanık Tolunay Topal, "İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek yetkilisi bendim. Bu şirketin yüzde 33'ü Sıla Doğu'nundur. Bu şirket aslında Dilan Polat markasının frenchchise'dır. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Bunu karşılığında Sıla'yı ortak ettim. Engin ve Dilan ile sosyal medya fenomeni olduğum için bu vasıta ile tanıştık. Benim tek suçum Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu. Onlar ile alakam yoktur" dedi.

Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi

Sanık Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanık Alper Kürşat Polat hakkında ise "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında da, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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