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Hiç evlenmemiş adama boşanma davası açtılar

İzmir'de ilginç bir olay yaşandı. Bayraklı'da yaşayan 32 yaşındaki Aytuğ Arduç, gelen boşanma davası tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayatında hiç evlilik yapmayan Arduç, gelen tebligat yüzünden kız arkadaşıyla da tartıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 16:02, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:26
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Bayraklı ilçesinde özel bir firmada çalışan Aytuğ Arduç, evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)" yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra avukatına bu yazıyı sorduğunda tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi.

Arduç, "Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik' dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı." dedi.

"BEN ŞİMDİ KİMİNLE BOŞANACAĞIM"

Günlerdir yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığını söyleyen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.

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