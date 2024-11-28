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Erbakan: Kamuda israfın önlenerek, haksız kaynak aktarımının durdurulacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,"Kamuda israfın önlenerek, haksız kaynak aktarımının durdurulacağını kaydeden Erbakan, "milli kaynak" paketlerinin devreye sokulacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 16:32, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:33
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Erbakan: Kamuda israfın önlenerek, haksız kaynak aktarımının durdurulacak

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 6'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen medya buluşmaları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Partilerinin kuruluşunu 23 Kasım 2018'de ilan ettiklerini hatırlatan Erbakan, "6 yıl gibi kısa bir sürede milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın üstün gayreti ile biri genel seçim, diğeri mahalli idareler seçimleri olmak üzere; Yeniden Refah Partimizin önemli başarılar elde etmesini sağladık. Milletvekili seçiminde 1,5 milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekili ile Milli Görüş'ün tam 21 yıl sonra yeniden Meclise girmesini sağladık." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, 3 milyonun üzerinde oy, yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye ile seçimlerde en çok oy alan üçüncü siyasi parti olmayı başardıklarını ifade eden Erbakan, arasında 10 ay olan iki seçimde oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırdıklarını savundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, iktidarın daha fazla borç ile dışa bağımlılığı arttırdığını ileri sürerek, vatandaşın kredi kartı ve banka borçlanmasının, devletin borçlanmasından daha fazla olduğunu dile getirdi.

Partisinin iktidar olması durumunda yapacakları vaatleri anlatan Erbakan, "Türk Tipi Başkanlık" sistemi yerine, milletin iradesine dayanan, güçler ayrılığı ilkesini tesis eden, hesap verebilir, şeffaf ve TBMM'nin güçlendirildiği bir sisteme geçişi sağlayacaklarını söyledi.

Güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir düzen istendiğinin altını çizen Erbakan, yargıya siyasi müdahalenin ortadan kaldırılması, önemli davalarda ve ağır ceza davalarında jüri sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.

Kamuda israfın önlenerek, haksız kaynak aktarımının durdurulacağını kaydeden Erbakan, "milli kaynak" paketlerinin devreye sokulacağını söyledi.

Erbakan, güneş enerjisi kullanımının artırılması, birleşik barajlar projesi, düşük kalorili kömürden sıvı gübre üretimi, uranyum yerine borla çalışan nükleer enerji gibi diğer projelerini de aktardı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"2025'in sonbaharı veya 2026'nın ilkbaharı olabilir diye daha önce demiştik. Ama şu anda sanki her iki tarihte uygun gibi ama 2026 ilkbaharı olursa daha da uygun olabilir diye düşünüyoruz. Normal süresinden mutlaka önce olması lazım çünkü gerçekten de milletin de dayanacak hali kalmadı, devlet de başta Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Erdoğan olmak üzere, bu çarkı çevirebilecek durumları kalmadı. Kendileri de zor durumda, hem kendilerinin bir an önce kurtulması, hem de milletin kurtulması için bir erken seçim şart."

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