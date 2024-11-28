Dijital telif yasasında hazırlıklar tamamlandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dijital telif yasası üzerindeki hazırlıklarını tamamladı.

Açıklama Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'dan geldi.

Komisyon Başkanı Yayman, dijital telif konusunun çok önemli hale geldiğini belirterek, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz." diye konuştu.

Hem Kültür Bakanlığı hem TBMM hem de tüm paydaşlarla beraber ortak akıl çerçevesinde dijital telif çalışmalarında artık sona gelindiğini belirten Yayman, komisyonun gelecek günlerde bununla ilgili çalışmalarını yürüteceğini açıkladı.

Yayman, yasa tasarısıyla birlikte emek hırsızlığının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

SANAL KUMAR DA GÜNDEMDE

Yayman, sanal kumar konusunda TBMM'nin bir ön alması ve bir inisiyatif geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, oyun siteleri konusunu da Komisyon olarak ele almaları gerektiğini söyledi.

"YAPAY ZEKA KANUNUNA İHTİYAÇ VAR"

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun çalışmalarını bütçe görüşmelerinden sonra hızlandıracağını açıklayan Yayman, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var." dedi.

"AİLE VAZGEÇİLMEZDİR"

Oyun platformlarının şiddeti teşvik etmesini, aile yapısını tehdit etmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yayman, "Özgürlükler önemlidir ama aile vazgeçilmezdir. Çocuklarımız geleceğimizdir ve vazgeçilmezdir. Çocuklarımızın tertemiz dimağlarının cinsiyetsizleştirme propogandasına maruz bırakılmasını, bazı sapkın fikirlere yönlendirilmesini, birtakım zararlı alışkanlıklara maruz bırakılmasını asla uygun bulmuyoruz." diye konuştu.

Dijital mecraların her türlü kötülüğün merkezi haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yayman, "Biz, hem özgürlükleri savunuyoruz hem de çocuklarımızın geleceğini sonuna kadar savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin "Bırakınız yapsınlar" tavrını desteklemediklerini ifade etti.