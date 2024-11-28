Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
İstanbul Güngören'de sağlık raporu almak isteyen bir kişi, kan tahlili vermek istemeyince sinirlenip olay çıkardı. Küfürler yağdıran şahıs, önündeki masada duran eşyaları yere attı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 16:45, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:49
İstanbul'un Güngören ilçesinde bir şahıs, sağlık raporu almak için Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Yetkililer, kan grubu bilgisi öğrenmek için şahıstan kan istedi.
KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Şahıs, bunun üzerine olay çıkarttı. Sağlık çalışanlarına 'A...K...' diyerek küfürler eden şahıs, 'Bana vereceksiniz o raporu" dedi.
Şahıs, sağlık çalışanlarına parmak sallayıp "Yıkarım burayı' diyen şahıs önündeki masada duran eşyaları eliyle devirdi. Şahsın yanındaki arkadaşı durumu kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs, arkadaşının sakinleştirme sözlerine aldırış etmedi.
Sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti almaya gelen yurttaşların büyük bir paniğe kapıldığı görüldü.