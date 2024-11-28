Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir şahıs, sağlık raporu almak için Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Yetkililer, kan grubu bilgisi öğrenmek için şahıstan kan istedi.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Şahıs, bunun üzerine olay çıkarttı. Sağlık çalışanlarına 'A...K...' diyerek küfürler eden şahıs, 'Bana vereceksiniz o raporu" dedi.

Şahıs, sağlık çalışanlarına parmak sallayıp "Yıkarım burayı' diyen şahıs önündeki masada duran eşyaları eliyle devirdi. Şahsın yanındaki arkadaşı durumu kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs, arkadaşının sakinleştirme sözlerine aldırış etmedi.

Sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti almaya gelen yurttaşların büyük bir paniğe kapıldığı görüldü.