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Halasını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 17:55, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:55
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Halasını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Geçen yıl Gurbet Ayaz'ın satırla öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Metin Akyüz (22), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Akyüz'ün akıl sağlığı ile ilgili istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Ardından olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Görüntülerde, sanığın elinde kesici aletle maktulü kovaladığı ve bir süre sonra yere düşen maktulü yaraladığı anların yer aldığı görüldü.

Akyüz, savunmasında görüntülerde yaşananları hatırlamadığını, halasının kendisini bıçaklayarak intihar ettiğini savundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediğini savunarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Akyüz'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 23 Aralık 2023'te Metin Akyüz, tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ı satırla öldürmüş ve tutuklanmıştı.

Akyüz hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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