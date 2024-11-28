General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, 6,5 yıl önce İzmir'de ölü bulunan oğlu için adalet arayışını sürdürüyor.

Oğlu Dorukhan Büyükışık'ın intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için yıllardır bir dedektif gibi çalışan bordo bereli emekli general, olay yerindeki delilleri değiştirdikleri öne sürülen iki jandarma personelinin yargılandığı dava için Ankara'daydı.

ORİJİNAL SES KAYITLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan şüpheliler olay yerine giden polis ekiplerinin ses kayıtlarını değiştirmediklerini iddia etti.

Mahkemeye sunulan orjinal ses kayıtlarında ise "Yüksekten düşme bulgusu yok." ifadesi yer aldı.



CESEDİ İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018'te, İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış ve cesedi bir inşaat alanında bulunmuştu.

Ölüm sebebi de kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.



BABANIN İDDİASI: DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir kavgaya karıştı, darp edilerek öldürüldü ve cesedi inşaata bırakıldı.

Yıllardır da bu iddiasını kanıtlamak için mücadele etti.

Karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri ve dosyaya girmeyen video kayıtları ortaya çıktı.

Elde edilen bu delillerle de oğluyla ilgili yürütülen intihar soruşturmasının cinayet soruşturmasına dönüşmesini sağladı.

6 yıl sonra dosyasının yeniden açılmasıyla olayla ilgili 20'den fazla polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Biri emniyet müdürü 9 polis sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari ceza aldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli jandarma personelinin yargılandığı dava ise 10 Şubat'a ertelendi.