General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu

Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler

General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 2018'de İzmir'de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunan oğlu için adalet arayışı sürüyor. Olay yerinde çekilen görüntülerdeki konuşmaların değiştirilip, düzmece rapor hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Mahkemeye sunulan orijinal ses kayıtlarında ise "Yüksekten düşme bulgusu yok." ifadesi yer aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 19:13, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:17
Yazdır
General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, 6,5 yıl önce İzmir'de ölü bulunan oğlu için adalet arayışını sürdürüyor.

Oğlu Dorukhan Büyükışık'ın intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için yıllardır bir dedektif gibi çalışan bordo bereli emekli general, olay yerindeki delilleri değiştirdikleri öne sürülen iki jandarma personelinin yargılandığı dava için Ankara'daydı.

ORİJİNAL SES KAYITLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan şüpheliler olay yerine giden polis ekiplerinin ses kayıtlarını değiştirmediklerini iddia etti.

Mahkemeye sunulan orjinal ses kayıtlarında ise "Yüksekten düşme bulgusu yok." ifadesi yer aldı.

CESEDİ İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018'te, İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış ve cesedi bir inşaat alanında bulunmuştu.

Ölüm sebebi de kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

BABANIN İDDİASI: DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir kavgaya karıştı, darp edilerek öldürüldü ve cesedi inşaata bırakıldı.

Yıllardır da bu iddiasını kanıtlamak için mücadele etti.

Karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri ve dosyaya girmeyen video kayıtları ortaya çıktı.

Elde edilen bu delillerle de oğluyla ilgili yürütülen intihar soruşturmasının cinayet soruşturmasına dönüşmesini sağladı.

6 yıl sonra dosyasının yeniden açılmasıyla olayla ilgili 20'den fazla polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Biri emniyet müdürü 9 polis sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari ceza aldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli jandarma personelinin yargılandığı dava ise 10 Şubat'a ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber