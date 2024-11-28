Öğretmeni meslektaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Ekonomide yılın son ayına yoğun ajandayla girilecek
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Apartman elektriğine zam iddiası: Aidatlar uçacak
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
Belediyeden kiracılarını isyan ettiren zam!
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Cevdet Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Motokuryelere toplum güvenliği ayarı
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Özel hastane mevzuatı sil baştan
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Kalpten ölüm patladı! Gençler risk altında
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
Hakimin, savcı eşiyle yakaladığı ağır ceza başkanı balkondan atladı
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler

Öğretmeni meslektaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İngilizce öğretmeni Enes Geyik (35), yediği yumurta nefes borusuna kaçan meslektaşı Nazım Barış Aksoy'u (50) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansırken, meslektaşına teşekkür eden Aksoy, "Kendimi o an çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 19:28, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:30
Yazdır
Öğretmeni meslektaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu'nda öğretmenler odasında meydana geldi. 27 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy'un yediği yumurtanın parçası, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden Türkçe Öğretmeni Anıl Akmeşe, Heimlich manevrasıyla Aksoy'a müdahale etti. Ancak Akmeşe'nin müdahalesi yeterli olmadı. Bu sırada çevredeki diğer öğretmenler durumu Müdür Yardımcısı Enes Geyik'e bildirdi. Geyik, Heimlich manevrasıyla yumurta parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında çok çaresiz hissettiğini belirten Aksoy, "Öğretmenler odasında yemek yerken 3'üncü lokmada nefes alamamaya başladım. Ceketimi çıkarıp, kendimi koridora atmışım. Anıl Akmeşe, kurtarmaya çalıştı ancak olmadı. Arkadaşlar müdür odasına girdi. Orada da Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürümüz, müdür yardımcıları vardı. Enes hocamı çağırdılar. İlk önce kalp krizi sandı sonra Heimlich manevrası uyguladı ve nefes almaya başladım. Hayatımı borçluyum. Çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" ifadelerini kullandı.

'HEİMLİCH MANEVRASINI İLK YARDIM EĞİTİMLERİNDE GÖRDÜK'

Enes Geyik ise "Müdür beyin odasında oturuyorduk. Öğretmen arkadaşlar 'Enes Hocam yetişin' diye seslendi. Anıl Hocam, Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalışıyordu ancak yediği yiyecek hala boğazındaydı. Müdür beyin odasına götürdük orada ikinci bir manevrayla kurtuldu daha sonra nefes almaya başladı. Allah'a şükür hocamızı kurtardık. İlk yardım eğitimlerinde gördüğümüz Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bizzat şahit olduk" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber