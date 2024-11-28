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'Bilirkişi, yargılamanın önünü tıkayan mekanizmaya dönüştü'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök: "Kadın hakim ve savcı sayısında yüzde 407'lik bir artışla adalet sistemimizde kadınların rolünün güçlendiğini görmek memnuniyet verici" dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, adalet sisteminin insan kaynağı sorunu yaşadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 20:20, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:42
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'Bilirkişi, yargılamanın önünü tıkayan mekanizmaya dönüştü'

TBMM (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kadın hakim ve savcı sayısında yüzde 407'lik artış yaşandığını, yargıda kadınların rolünün güçlendiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, iktidarın Anayasa'ya saygı duymadığını savundu.

Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme talep ettiğini hatırlatan Tezcan, Özel'e uzun süre izin verilmediğini söyledi.

Tezcan, "Türkiye'nin, yargıya ve hukuka saygılı iktidara ihtiyacı var. Millet, zamanı gelince sandıkta gereğini yapacak." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, bilirkişilikte bazı sorunların yaşandığını ve bu konunun ele alınmasının gerektiğini ifade etti.

Çelişkili ve gerekçesiz bilirkişi raporlarının verildiğini öne süren Şahin, bağımsız adli kolluğa da ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şahin, yanlış uygulamaların vatandaşların yargıya güvenini zedelediğini dile getirdi.

- "Kadınların güçlü şekilde var olmasından büyük mutluluk duyuyoruz"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, adalet alanında son 22 yılda önemli reformların hayata geçirildiğini belirtti.

Reformlarla adalet hizmetlerinin ve adalet sisteminin daha güçlü altyapıya kavuştuğuna dikkati çeken Ök, şöyle devam etti:

"Kadın hakim ve savcı sayısında yüzde 407'lik bir artışla adalet sistemimizde kadınların rolünün güçlendiğini görmek memnuniyet verici. Kadın avukat oranı yüzde 46, kadın hakim oranı yüzde 37,50, kadın savcıda yüzde 15-16 bandındayız. Evet, kadınların yargıda ve toplumun her alanında böyle güçlü bir şekilde var olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Kadına karşı işlenen suçlarda cezaların ağırlaştırıldığını ifade eden Ök, ısrarlı takibin müstakil suç kapsamına alındığını dile getirdi.

Nilgün Ök, boşanmış eşe karşı işlenen suçların nitelikli hal kapsamına dahil edildiğini belirterek, çocuk teslimi işlemlerinin icra dairelerinin görev alanından çıkarılarak uzmanların yetkisine verildiğini anlattı.

Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu vurgulayan Ök, yeni anayasanın yapılacağına inandığını ifade etti.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına uyulmadığını savundu.

Bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Sayyiğit, belediye meclislerinin de işlevsiz hale getirildiğini söyledi.

Cezaevlerinde hak ihlallerinin yapıldığını iddia eden Sayyiğit, tutuklu ve hükümlülerin dilekçe haklarının engellendiğini öne sürdü.

- "Bilirkişi, yargılamanın önünü tıkayan mekanizmaya dönüştü"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, adalet sisteminin insan kaynağı sorunu yaşadığını belirtti.

Dijital alanda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Temurci, hak arama süreçlerinde problemlerin bulunduğunu dile getirdi.

Temurci, "Hakim ve savcıların verdiği kararların performansa yansıtılması lazım. Arabuluculuk sisteminin muhteşem işlediğini düşünüyorum. 4 milyonun üzerinde dava çözüldü ama bilirkişi, yargılamanın önünü tıkayan, geciktiren mekanizmaya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anayasa konusunda hazırlığını tamamlayan ilk siyasi parti MHP'dir"

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu, bağımsız ve tarafsız yargının yatırımcılar için de en önemli teminat olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde çok sayıda ekonomik ve siyasi sorunun kriz haline gelmeden çözüldüğünü vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki en önemli hedef, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurumsallaştıracak, daha özgürlükçü ve kapsayıcı yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Türkiye, bunu başarabilecek demokratik iklime ve kararlılığa sahiptir. Anayasa konusunda hazırlığını tamamlayan ilk siyasi parti MHP olmuştur."

- "Davalarda karar sürelerinin uzadığını görüyoruz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yargıya güvenin azaldığını savundu.

Adliye binalarının yeni olduğunu dile getiren Usta, "Adalet sisteminde adliye binası ihtiyaç ama içerisinde adaletin olması birinci önceliğimizdir. Davalarda karar sürelerinin uzadığını görüyoruz. Yargıtay ve istinafta karar verme sürelerinin de uzun olduğu görülüyor." şeklinde konuştu.

Usta, Anayasa'ya uymamanın moda haline geldiğini, Anayasa'nın en iyi şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

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