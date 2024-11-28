Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir?in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 20:40, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:43
BALIKESİR (AA) - Balıkesir?in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Ayvalık?ın Altınova Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 Filistin, 4 Mısır, 3 Sudan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi?ne gönderildi.
Yakalanan insan kaçakçısı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.