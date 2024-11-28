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Amatör futbolda 'yaş statüleri' değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, dünyada ve ülkemizde futbolun yaygınlaşması için çok büyük önem taşıyan amatör futbolda çok önemli kararların alındığını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: "Genç yaş kontenjanı müsabaka kadrosunda 5 futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlandırıldı. Yaşı büyük oyuncu kontenjan sınırlaması BAL ve yerel liglerde tamamen kaldırıldı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 20:55, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:56
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Amatör futbolda 'yaş statüleri' değişti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, dünyada ve ülkemizde futbolun yaygınlaşması için çok büyük önem taşıyan amatör futbolda çok önemli kararların alındığını duyurdu.

Ural Aküzüm, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında amatör futbolu geliştirebilmek için yeni projeler ürettiklerini belirterek "Kulüplerimizin ve amatör camiasının sesini dinledik, genç yaş kontenjanı müsabaka kadrosunda 5 futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlandırıldı ve sadece ilk 11'de sahaya çıkma zorunluluğu getirildi. Süper Amatör Lig'e uygulanması da ilk kez uygun görüldü. Yaşı büyük oyuncu kontenjan sınırlaması ise BAL ve yerel liglerde tamamen kaldırıldı. Altyapılarda ve yaş gruplarında (18 yaş altı hariç), 2 yaş küçük oyuncu kontenjanı açıldı. Yani 16 yaş altı takımında yetenekli yaşı küçük çocuklar varsa 14 yaşa kadar 2'si oynayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Lisans ücretlerinin enflasyon ve ekonomik koşullara göre cüzi tutulduğunu belirten Ural Aküzüm, ilk yetiştirici kulüplerin hukukunun korunması için "ekstra kazanca" hükmettiklerini ve bunu kural haline getirdiklerini vurguladı.

Maddi konularda amatör kulüplere "Türk futbol tarihinde görülmemiş" destek sağlandığının ve Bölgesel Amatör Lig kurulduğundan beri ilk kez play-off uygulamasının getirildiğini kaydeden Aküzüm, şunları ifade etti:

"beIN Squad, beIN Media Group'un, beIN Sports markası altında Fransa'da ve Türkiye'de amatör kulüpleri desteklemek için hayata geçirdiği bir projedir. 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla yola çıkan beIN Sports, beIN Squad adını verdiği yeni programıyla, jüri tarafından seçilen 50 amatör futbol kulübüne (10 engelli, 20 erkek, 20 kadın) 2024-25 sezonunda forma seti desteği veriyor. İlk bölümü 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan programa konuk olan Amatör İşler Kurul Başkanı Selçuk Azeri, bu proje ve amatörlerle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Her bölümde, beIN Squad projesinde yer alan amatör kulüplerin temsilcileri, beIN Sports Haber ekranlarına konuk olurken bu takımların başarıları, yaşadıklarını ve hedeflerini izleyiciye aktarabilecek. Özel röportajlardan saha içi haberlere kadar, kulüplerle ilgili son gelişmeler amatör futbolun tutku dolu ruhuyla birlikte izleyicilere aktarılacak. beIN Squad özel programı, her bölümde kulüplerin hikayelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

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