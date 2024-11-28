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Konya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde doğal gazdan zehirlenen karı koca evlerinde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 21:18, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 21:20
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Konya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde doğal gazdan zehirlenen karı koca evlerinde ölü bulundu.

Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi Ceran Apartmanı'nda yaşayan Mehmet ve Fatma Karatepe çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları akşam saatlerinde evlerine gitti.

Uzun süre evin zilini çalan ailenin yakınları, kapı açılmayınca polisten yardım istedi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karatepe (73) ile eşi Fatma Karatepe'yi (74) evde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Karatepe çiftinin doğal gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Cenazeler, ambulansla Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

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