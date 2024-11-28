Elektrik sobasının düşmesi sonucu evde yangın

Yangın, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Metin P.'ye ait evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın yıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile yangını kontrol altına alıp, evde mahsur kalan kedi ve köpeği de kurtardı.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, kedi ve köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.