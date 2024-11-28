MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kapsamında hazırlatılan kitabın editörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kastını aşan bir dikkatsizlik neticesinde asla istemedikleri bir durumun ortaya çıktığını belirterek, MSÜ Kara Harp Okulundaki görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ'de öğrenim gören askeri öğrencilere yönelik hazırlanan Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet ders notunun, alanında uzman öğretim elemanları tarafından kendi editörlüğünde kaleme alındığını belirtti.

Dış alımla temin edilmiş 3 ayrı kitaptan okutulan konuların, bahse konu ders notuyla bir araya getirilmesi ve üniversite yayını olarak öğrencilere sunulmasının planlandığını ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Ders notu basılırken, üniversitenin basılı ders notları için öngördüğü düz beyaz zemin üzeri dersin adı yer alan kapak tasarımını kendimce yetersiz gördüm. Masrafı tarafımdan karşılanmak üzere kurum dışı bir grafikçiye daha göze hitap eden bir kapak tasarımı yaptırmak istedim. Bu esnada verdiğim Türkçe konuşulan coğrafya haritasını grafikçi, çözünürlüğü düşük olduğu gerekçesiyle internette açık kaynaktan bulduğu bir başka haritayla değiştirmiş. Maalesef haritadaki değişikliği fark edemedim. İyi niyetle çıktığımız bu yolda, kastını aşan bir dikkatsizlik neticesinde asla istemediğimiz bir durum ortaya çıktı."

Emiroğlu, ömrünü Türk dili ve kültürü için araştırmaya adamış bir akademisyen olarak, kamuoyunda böylesi bir tartışmanın konusu olmasının kendisini üzdüğünü aktararak, "Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim. Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek, velev ki kimilerince milli hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılsa dahi, kanaatimce hakkaniyetli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk Emiroğlu, bahse konu haritaları sosyal medya hesabından paylaştı.