Galatasaray namağlup ilerliyor
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa'da yoluna namağlup ilerleyen Sarı-kırmızılılar, puanını 11'e yükseltti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 23:01, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:02
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekip, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.
AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.