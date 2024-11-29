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EGM'ye dair atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

EGM'ye dair atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 00:48, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:52
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EGM'ye dair atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Cengiz AYDIN, Semih isa ÇAMURTAŞ ve Osman ÖZTÜRK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü;

- Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü ORHAN,

- İğdır İl Emniyet Müdürü Erden SAKARYA,

görevden alınmış,

- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti KALAYCI,

- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan YILMAZ,

- İsparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem BİLDİRİCİ,

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla AKS OY,

- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet ACAR,

- İğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi TURGAY,

atanmıştır.

28 Kasım 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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