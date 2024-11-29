EGM'ye dair atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
EGM'ye dair atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Cengiz AYDIN, Semih isa ÇAMURTAŞ ve Osman ÖZTÜRK atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü;
- Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü ORHAN,
- İğdır İl Emniyet Müdürü Erden SAKARYA,
görevden alınmış,
- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti KALAYCI,
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan YILMAZ,
- İsparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem BİLDİRİCİ,
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla AKS OY,
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet ACAR,
- İğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi TURGAY,
atanmıştır.
28 Kasım 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI