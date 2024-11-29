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Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e hapis cezası

Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 07:11, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 07:18
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Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e hapis cezası

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan "sözde özyönetim" açıklamasına ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hazir ile bazı sanıklar ve avukatlar katıldı, bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları alan mahkeme heyeti, Hazir ile 6 sanığı, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine, 1 sanığın da beraatine hükmetti.

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