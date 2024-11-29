Kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

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