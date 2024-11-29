MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da

Yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle gözler motorlu taşıtlar vergisine (MTV) çevrildi. Gelecek yıl için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artacak MTV'de Cumhurbaşkanı'nın indirim yapma yetkisi bulunuyor. Bu sebeple geçmişteki uygulamalar dikkate alınarak, kamuoyunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MTV'deki artış oranına müdahale etmesi beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı'nın, MTV'de yüzde 80'e kadar, emlak vergisinde ise sıfıra kadar indirme yetkisi bulunuyor. Bu konuda bir karar verilirse, sene sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayınlanması gerekiyor. Aksi halde MTV'deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" şeklindeki açıklamasının, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.

2023'TE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Erdoğan son olarak yüzde 122,93 olarak belirlenen 2023 yılı yeniden değerleme oranının MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanması konusunda yetkisini kullanmıştı. Erdoğan, 2024 yılı için belirlenen yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranında artırılan MTV için ise yetkisini kullanmamış ve MTV'de yüzde 58,46 oranında artışa gidilmişti.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DE DEĞİŞİYOR

Gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesinde de yeniden değerleme oranı esas alınıyor. Yüzde 43,93'lük artış dikkate alındığında, 2025 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin lira olacak. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın bu miktarı da yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Sendikaların bir süredir gelir vergisi dilimlerinin artırılması yönünde talepleri bulunuyor. AK Parti kurmayları geçtiğimiz günlerde vergi adaletinin sağlanması konusunda bir çalışma yapıldığını açıklamıştı.