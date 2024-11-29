Tartışılan kitabın yazarı konuştu: Skandal harita nasıl basıldı?

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartışılan kitabın yazarı konuştu: Skandal harita nasıl basıldı?

Harbiyelilere okutulan Türk Dili kitabındaki harita Güneydoğu olmadan basıldı. Disiplinsiz teğmenleri aklamaya çalışanlar, kitap üzerinden algı operasyonuna başladı. Olayın iç yüzünü kitabın yazarı anlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 07:56, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 07:35
Yazdır
Tartışılan kitabın yazarı konuştu: Skandal harita nasıl basıldı?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yaptığı korsan yemine engel olmamakla suçlanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), yeni bir tartışmayla çalkalandı. Harbiyelilere okutulan "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" isimli kitabın kapağında Güneydoğu Anadolu Türkiye'den ayrılmış gösterildi. Türkçe konuşulan bölgeler kırmızı ile işaretlenirken Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van gibi iller yok sayıldı.

Üniversite içindeki bazı askerlerin kendilerine yakın bir internet sitesine servis ettiği harita ortalığı karıştırdı. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulunda okutulmak için hazırlanan kitabın kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını bildirdi. Yazılı açıklamada bulunan Prof. Dr. Afyoncu, dolaşıma sokulan kitabın kapağıyla ilgili şu izahatı yaptı: "Kapak üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

O HOCAYA ULAŞTIK

Kitabın editörlüğünü Türkolog Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu yaptı. Türkçe ve Türk Edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Emiroğlu, Ardahan Posof doğumlu. Uzun yıllar Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı. Yunus Emre Enstitüsü Varşova Müdürü olarak görev aldı. Emiroğlu'nun akademik geçmişiyle olayın biçimi "Bu bir kumpas mı?" sorusunu akla getirdi. Üç aydır korsan yemin yapan disiplinsiz teğmenleri aklamaya çalışan CHP medyası, MSÜ'ye algı operasyonu yaparak Prof. Dr. Emiroğlu'nu hain ilan etti. Varşova'da yaşayan Prof. Dr. Emiroğlu'na ulaştık, olayın aslını sorduk. Ahıska Türkü olduğunu, ömrünü Türk dilini ve kültürünü anlatmaya adadığını belirten Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, şunları anlattı:

Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet ders notu, alanında uzman öğretim elemanları tarafından benim editörlüğümle kaleme alındı. Ders notu basılırken, üniversitenin basılı ders notları için öngördüğü düz beyaz zemin üzeri dersin adı yer alan kapak tasarımını kendimce yetersiz gördüm. Masrafı tarafımdan karşılanmak üzere kurum dışı bir grafikçiye daha göze hitap eden bir kapak tasarımı yaptırmak istedim. Bu esnada verdiğim Türkçe konuşulan coğrafya haritasını grafikçi, çözünürlüğü düşük olduğu gerekçesiyle internette açık kaynaktan bulduğu bir başka haritayla değiştirmiş. Maalesef haritadaki bu değişikliği Varşova'ya dönüş günüme denk geldiği için fark edemedim. İyi niyetle çıktığımız bu yolda, kastını aşan bir dikkatsizlik neticesinde asla istemediğimiz bir durum ortaya çıktı.

"ÖMRÜMÜ ADADIM"

Ömrünü Türk dili ve kültürü için araştırmaya adamış bir akademisyen olarak, kamuoyunda böylesi bir tartışmanın konusu olmak hem beni hem de ders notunun bölümlerini kaleme alan yazarları fevkalade üzdü. Kabul ediyorum, olmamalıydı. Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa, ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim. Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek, velev ki kimilerince milli hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılsa dahi, kanaatimce hakkaniyetli değil.
Beni vatan hainliğiyle suçladılar. Çok zoruma gitti. Dün uyumadım. Sessiz, sakin, emek veren bir insanım. 20 kitap yayınladım. Bu kurum içi ders kitabıydı. Ordumuz en hassas kurumumuz, yıpratılmamalı. Ayrıca maalesef internet, bu tür yanlış haritalarla kaynıyor. "Tonyukuk Institute"da bile bu yanlış haritalar çıkıyor.

FATİH SELEK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber