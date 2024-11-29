Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Tutuklama tedbiri, toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınacak." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının
bütçe görüşmelerine katıldı. Tunç, konuşmasında ve milletvekillerinin sorularını
yanıtlarken şu mesajları verdi:
CEZALAR ARTACAK: Tutuklama tedbiri, toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak
şekilde yeniden ele alınacak. Cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin
denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda
kalma zorunluluğu getirilecek. Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde
etkisinde araç kullanma, meskün mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama,
neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezaları
artırılacak. Ehliyetsiz araç kullanma, trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız
yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş
etme için verilen cezalar artırılacak.
SİVİL BİR ANAYASA: Milletimizin üzerinde mutabakata vardığı, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı sivil bir Anayasa'ya ihtiyacımız vardır. Bu topraklar üzerindeki barış ve huzur arzumuzu tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak görüyoruz.
HAKARETE CEVAP VERİRİZ: (Kemal Kılıçdaroğlu yanıtı) 17-25 Aralık sürecindeki
ifadelerin tekrar edilmesi, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri kabul etmemiz
mümkün değil. Hükümetin, devletin başı Cumhurbaşkanı'na yönelik yakışıksız ifadeleri
söyleyenlere karşı benden bir cevap beklemiyorsanız, o zaman siyaset yapmamızın
anlamı yok.
REDDİ HAKİM İSTEDİNİZ: (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasına bakan hakimin ataması) Hakimin, Samsun'a sürülmesi diye bir şey yok. Sürüldüğünü iddia ettiğiniz hakime, hakimin reddi talebinde bulunuyorsunuz. Tarafsızlığından şüphe duyduğunuz hakimin için nasıl sürüldü değerlendirmesi yaparsınız?
KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANET
Kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda hassas olduklarını vurgulayan Tunç, "Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda önemli düzenlemeler yaptık" ifadesini kullandı.
ZÜBEYDE YALÇIN