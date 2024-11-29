Bütçe'den sonra Meclis'e gelecek: Haber telif sayılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haberin telif sayılmasını düzenleyen dijital telif yasa çalışmasında hazırlıkların tamamlandığını, 2025 yılı bütçesinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Teklifin haberin telif sayılmasını içerdiğini ve emek hırsızlığına geçit verilmeyeceğini söyleyen Yayman, "Dijital Telif Yasa'sında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra Meclis'e gelecek" dedi. Hüseyin Yayman, sanal kumar konusunda TBMM'nin ön alması ve inisiyatif geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, oyun siteleri konusunu da komisyon olarak ele almaları gerektiğini kaydetti. Oyun platformlarının şiddeti teşvik etmesini, aile yapısını tehdit etmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yayman, "Özgürlükler önemlidir ama aile vazgeçilmezdir. Çocuklarımız geleceğimizdir ve vazgeçilmezdir. Çocuklarımızın tertemiz dimağlarının cinsiyetsizleştirme propogandasına maruz bırakılmasını, bazı sapkın fikirlere yönlendirilmesine, birtakım zararlı alışkanlıklara maruz bırakılmasını asla uygun bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Komisyon, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinledi. The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şirket hakkında bilgi verirken, Türkiye'de bulunan iki ofiste 400'ün üzerinde çalışanın bulunduğunu bildirdi. Platformun Türkiye'deki içerik hacmine de değinen Soner, 800 dizi, bin 400 film, bin 700 sezon, 28 bin bölüm olmak üzere toplam 30 binin üzerinde içerik olduğunu bildirdi.

60 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI



Şirketin sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de bilgi veren Soner, Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için düzenledikleri bağış gecesinde 60 milyon TL bağış yapıldığını, bunun 40 milyonun Türk Eğitim Vakfı'nın hesaplarına geçtiğini, kalan kısmı için de tahsilatların yapılmaya devam ettiğini söyledi. Soner, sunumunu tamamlamasının ardından milletvekillerinin "Herhangi bir lobiden Atatürk dizisini yayınlamama konusunda bir baskı geldi mi?" sorusuna "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını verdi. Tek bir diziyi değil birçok diziyi platformada yayından kaldırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Komisyon Başkanı Yayman ise sosyal medya kuruluşlarının ardından ilk defa bir içerik üreticisinin komisyonda dinlendiğine işaret etti.

ÖNDER YILMAZ