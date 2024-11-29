Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Trafikte zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık pazar günü başlayacak. Özel araçlar için bir zorunluluk bulunmuyor. Uygulama ticari araçları kapsıyor. Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ciddi para cezaları uygulanacak. İşte detaylar...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 09:22, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:26
Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'a kadar sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri gereği tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk olmasa da, yetkililer bu araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını öneriyor.
TAKTIRMAYANLARA CEZA KESİLECEK
Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine 2024 yılı için 4 bin 069 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, 1 Ocak 2025 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre artacak.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ
Lastik değişim ücretleri, araç jantlarının büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor:
- 13 ve 14 inç jantlar için 600 TL
- 15 ve 16 inç jantlar için 750 TL
- 17 inç jantlar için 850 TL
- 18 inç jantlar için 950 TL
- 19 inç jantlar için 1.100 TL
- 20 ve 21 inç jantlar için 1.250 TL olarak belirlenmiş