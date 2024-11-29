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Dolar 34,70 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6990 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:00
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Dolar 34,70 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 34,6002'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,6990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 36,7300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,1230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi atacağı korumacı adımların küresel ticarete nasıl bir etki yapacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Çin tarafının gerilimi tırmandırmak yerine müzakere yolunu tercih edebileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,0 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor.

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