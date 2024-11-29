FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekiplerince İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Eskişehir ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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