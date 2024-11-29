2025 trafik cezası tutarları belli oldu!

Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla büyük oranda artacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına %43,93 zam yapılacak. Bu artış, sürücülerin dikkatsizlik ve kurallara uyumsuzluk durumunda daha ağır cezalarla karşılaşacağı anlamına geliyor. Özellikle hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi hatalarda cezalar ciddi şekilde yükseldi.

Yeni trafik cezaları ve artış oranları (2025 TRAFİK CEZASI TARİFESİ)

2025 yılında uygulanacak trafik cezaları, önceki yıla göre belirgin bir artış gösterdi. İşte en dikkat çeken ceza kalemleri:

Kırmızı ışık ihlali para cezası

2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL

Hatalı park

Para cezası: 2024: 691 TL 2025: 994 TL

Hız sınırını aşma (%10-30)

Para cezası: 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL

Alkollü araç kullanma (ilk kez yakalananlar)

Para cezası: 2024: 6.439 TL 2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

Para cezası: 2024: 1.510 TL 2025: 2.173 TL

Engelli park yerini işgal etme

Para cezası: 2024: 1.383 TL 2025: 1.990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

Para cezası: 2024: 690 TL 2025: 993 TL

Drift yapmak

Para cezası: 2024: 32.233 TL 2025: 46.392 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak

Para cezası: 2 bin 169 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

Para cezası: 18 bin 679 TL

Aracı plakasız kullanmak

Para cezası: 11 bin 754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

Para cezası: 994 TL