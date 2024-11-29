Başkent'te farklı suçlardan aranan 938 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Kasım tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 44, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253 ve ifadeye yönelik aranan 623 kişi yakalandı.