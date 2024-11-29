Erdoğan: Filistin'deki işgal sona erinceye kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Gazze'nin geleceği konulu uluslararası insani yardım zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum. Zirvenin Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlum ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının dört bir yanından bu zirve vesilesiyle ülkemizi teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Gazze'nin geleceği, imarı ve inşasına yönelik bu zirveye öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfımız ile El-Hayr Vakfı'nın kıymetli mensuplarını canı gönülden tebrik ediyoruz.

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin, güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı. Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat eden kardeşlerimizin sayısı 3 bin 500'ü geçti. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu.

"Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz"

Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'daki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım miktarı da bin 300 tonu aştı. İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz.

Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğe haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum.