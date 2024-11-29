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Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, makroihtiyati politikalarla desteklemeye devam ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 11:22, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:22
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Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2024'ün ön sözünde yer alan değerlendirmesinde, TCMB olarak finansal istikrara ilişkin konuları yakından izlediklerini ve raporun son sayısıyla birlikte son gelişmeleri özetleyerek kamuoyu ile paylaştıklarını anlattı.

Finansal İstikrar Raporu'nun önceki sayısından bu yana, finansal koşullardaki sıkılığın korunduğunu bildiren Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, finansal koşullardaki sıkılığın, iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken cari dengedeki iyileşmenin belirginleştiğini aktardı.

Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun, makroihtiyati politikalarla desteklenmeye devam edildiğini ve güçlendirdikleri makroihtiyati çerçevenin de katkısıyla kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu hareket ettiğini kaydederek, "Parasal aktarım mekanizması güçlenirken finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk lirası mevduat payında istikrarlı yükseliş sürmektedir"

Dezenflasyon sürecinin devam etmesinin, Türk lirası varlıklara olan ilgiyi ve güveni artırdığına işaret eden Karahan, "Türk lirası mevduat payında istikrarlı yükseliş sürmektedir. Kur korumalı mevduat bakiyesinin önemli ölçüde gerilemesi, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmiş ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskleri azaltmıştır." ifadelerini kullandı.

Karahan, kararlılıkla sürdürdükleri sıkı para politikasının mevduat faizlerinin Türk lirası tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, mevcut politika bileşiminin, Türkiye ekonomisine yönelik risk algısının iyileşmesini ve risk priminin düşüşünü desteklediğini anlattı.

Bunun bir yansıması olarak firmaların ve bankaların yurt dışı borçlanma kabiliyetinin güçlendiğinin altını çizen Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Firmaların düşük borçluluk seviyesinin de katkısıyla, finansal koşullardaki sıkılaşmanın aktif kalitesi göstergelerine yansıması sınırlı olmuştur. Bankaların ihtiyatlı karşılık politikalarına ek olarak güçlü sermaye ve likidite tamponları risklerin yönetilebilir seviyede kalmasını sağlamaktadır. Küresel ve yurt içi makro finansal görünümün yanı sıra finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'muzun 39'uncu sayısının tüm okuyucular için faydalı olmasını dilerim."

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