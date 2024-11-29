Bakan Bolat: Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Türkiye ekonomisi son 4 yıldır, 17 çeyrektir üst üste büyüyor. Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi Programımızın makro çerçevesi ile uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz.

Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin 2,2 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir, bu da büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu göstermiştir. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapmaktadır. Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2024 yılının ilk çeyreği yüzde 5,3, ikinci çeyreği yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreği yüzde 2,1, sonuçta 2024'ün ilk dokuz ayında ise yüzde 3,2 oranında büyümüştür. 2024 yılı ilk 9 ayında yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir.

"İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı"

Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlamaktadır. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaşmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verilmiş olup bir taraftan ekonomimizin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladık. Cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibariyle 4 ay üst üste fazla verdik.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yüzde 2,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 oranında artar iken mal ve hizmet ithalatı yüzde 9,6 oranında azalmıştır. Böylece, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 2,2 puan olarak gerçekleşmiştir. İhracatın artması ve ithalatın azalması ile 2024 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2'lik büyümenin ise 1,9 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir.

"Ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir"

2024 yılı üçüncü çeyreğinde nominal GSYH (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara (2023: 1 trilyon 130 milyar dolar) ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir. Net mal ve hizmet ihracatındaki artış ile büyüme kompozisyonunda dengelemenin devam ettiği görülmektedir. Görülen bu iyileşme daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerlediğimizi göstermektedir. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülmektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile 2024 yılı genelinde net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Bu dengeleyici gelişme ile bir taraftan ekonomik büyümeyi destekler iken diğer taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirmekteyiz.

"Ekonomik büyümemiz hızlanacaktır"

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.