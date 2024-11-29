Sobaya parlayıcı döktüler, patlama sonucu 5 lise öğrencisi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede römork imalatı yapan işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu patlama ve yangın meydana geldiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net