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ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav tarihi ve saatini araştırıyor. Peki, ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 13:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:32
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ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.

  • I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30
  • II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00
  • III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

  • Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
  • I. Oturum 11 Ocak 2025
  • II. Oturum 11 Ocak 2025
  • III. Oturum 12 Ocak 2025
  • Bütünleme Sınavı
  • I. Oturum 15 Şubat 2025
  • II. Oturum 15 Şubat 2025
  • III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF giriş sayfası için tıklayınız

ATA giriş sayfası için tıklayınız

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