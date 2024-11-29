CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi 'kamu görevlisine hakaret' ve ' hedef gösterme' olarak belirtildi.

"FEZLEKE HAZIRLANMASI İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLECEK"

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

O SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstermişti.

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın" diyen Özel, şunları söylemişti: "Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."