Askerliği borçlanmak emeklilik tarihini öne çeker mi?

Soru : Merhaba. 2005 yılında askerlik görevine gittim.15 ay yaptıktan sonra 2007 yılından 34 gün sigortam var. 2008 yılında polis okulunu kazandım. 2 sene okuduktan sonra 2010 yılında mesleğe başladım. Yaklaşık 7070 gün primim var. Sorum şu; 15 ay askerliğimi borçlanarak emeklilik tarihini öne çekmek mümkün müdür.

Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar 5434, olmayanlar 5510 kapsamında memur sayılmakta ve bu kanunlar hükümlerine göre sosyal güvenlik şartları belirlenmektedir.

Genel olarak ziyaretçilerimiz tarafından öğrenilmek istenilen konulardan biri de askerlik borçlanmasının sigortalılık işe giriş tarihini değiştirip değiştirmeyeceği konusudur.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar 25 hizmet yılı + kadın ise 58, erkek ise 60 yaşının dolumuyla emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.



Askerlik süresinin borçlanması konusu:

Memuriyet öncesi askerlik hizmeti memurların 23/5/2002 tarihinden SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaları varsa ve askerlik hizmetinin borçlanılmasıyla emeklilik yaş hadlerini daha önceye çekmesine katkı sağlıyordu, ancak EYT kapsamında bunun da bir önemi kalmamıştır. Yani 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın hizmet yılını tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

Ayrıca, işçi statüsünde olanlar için uygulandığı gibi sigortalılık başlangıç süresi borçlanma süresi kadar öne çekmez. Zira işçilerde askerlik borçlanması sigortalılık başlangıcından önce ise borçlanma yapıldığı süre kadar öne çekmekte, dolayısıyla EYT kapsamında olanlar için sigortalılık süresi ve hizmet süresi tamamlandığında emekli olabilmektedirler. Ancak, bu işlem memurlar için uygulanan bir işlem olmamaktadır.

5510 kapsamında olan erkek memurlar bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen yaş hadlerine tabi olur. Askerlik süresinin borçlanması emeklilik yaş grubunu etkilemez. Sadece hizmet süresini artırır.

Dolayısıyla askerlik dönemi memurlar için emeklilikte hizmet başlangıcı olmaz. Bunun için de sigortalılık süresinin başlangıcı olarak askerlik süresinin borçlanılması bir fayda sağlamaz, ancak bir an önce hizmet yılının tamamlanması düşüncesinde olanların tercih edeceği bir husus olduğunu belirtebiliriz.

Ayrıca, Emniyet mensuplarının azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir. Bu madde hükmü hem 5434 hem de 5510 kapsamındakiler için uygulanmaktadır. Bu hükümde belirtilen yaşları dolduranlar zorunlu olarak emekli edilmektedirler. Yine bu hükümde belirtilen yaş hadleri zorunlu çalışma yaş hadleri olduğundan yıpranma süreleri bu yaş hadlerinden indirilmez.



Bu madde hükmüne göre görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi gereken yaş hadleri şöyledir:



Kısa açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:



Genel olarak 25 yıl hizmet (işçilik, borçlanılması halinde bu süreler, memurluk süresi, yıpranma payının tamamı) + 60 yaşın dolumu şartına tabi olursunuz. Yıpranma payınızın da 3 yılı geçmemek üzere yarısı 60 yaş şartında indirilir ve azami 57 yaş dolumuna tabi olursunuz.

Ancak yukarıda belirttiğimiz 5434/Madde 40 hükmünde tabi olacağınız yaş dolumundan sonra görev yapamayacağınızı söyleyebiliriz.

Dolayısıyla da, askerlik sürenizi borçlanmanızın bugün için size herhangi bir faydasının olmayacağını değerlendirmekteyiz.

