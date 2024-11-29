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Feci kaza: Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında baba olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 14:15, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:18
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Feci kaza: Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Kaza, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Feci kazada Feyzi C. (78) ve oğlu Engin C. (39) motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kanlar içerisinde kalan baba Feyzi C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Hayatını kaybeden adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, baba ile oğlu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenilen kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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